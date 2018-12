Weiße Weihnachten in Augsburg werden wohl zur Ausnahme

Wertet man die Daten des Deutschen Wetterdienstes zur Schneehöhe in Augsburg am 24. Dezember aus den letzten 70 Jahren aus, zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für die weiße Weihnacht bei etwa einem Drittel liegt, in den vergangenen Jahren aber mit abnehmender Tendenz. Zum letzten Mal lag in Augsburg an Heiligabend im Jahr 2010 Schnee - damals waren es zwei Zentimeter. Die größten Mengen gab es in den 60er-Jahren, als zweimal 24 Zentimeter gemessen wurden.

Weiße Weihnacht wird es in Augsburg in diesem Jahr wohl nicht geben - die Vorhersagen für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage gehen eher in Richtung fünf Grad. Allerdings ist Schnee an Heiligabend in Augsburg ohnehin nicht die Regel.