Wer hier lebt, muss sich an die Gesetze halten

Der Trend ist in Augsburg eindeutig: Bei Sexualstraftaten ist der Anteil der Flüchtlinge an den Tatverdächtigen in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Es sind Zahlen, die man nicht ignorieren kann. Es gibt Bereiche der Kriminalität, in denen Flüchtlinge besonders häufig auffallen. Bei Sexualstraftaten etwa war im vorigen Jahr in Augsburg jeder vierte ermittelte Tatverdächtige ein Flüchtling.

Das ist nicht allein damit zu erklären, dass vor allem junge Männer nach Deutschland gekommen sind – und dass genau jene Gruppe in der Bevölkerung stets besonders häufig durch Sexualstraftaten auffällt. Es müssen schon noch andere Faktoren hinzukommen, etwa Frust oder ein – wie es Ermittler im Gespräch auch bestätigen – anderes Frauenbild.

Straftäter konsequent abschieben

Das alles entschuldigt aber keine Tat. Wer bei uns lebt, muss sich auch an die Gesetze halten. Das gilt unabhängig von jeder Religion, Hautfarbe und Nationalität. Dazu gehört auch, dass Straftäter konsequent abgeschoben werden. In der Vergangenheit hat es aber oft genau hier gehakt: Es entstand der Eindruck, dass diejenigen gehen müssen, die für die Behörden greifbar sind. Egal, ob sie sich daneben benommen haben oder sich integrierten und so zu einer Bereicherung für unser Land wurden.

Was genauso wichtig ist: Es wäre falsch, alle Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen. Es ist eine Minderheit, die auffällt, wenngleich auch eine hartnäckige. Alle anderen haben es verdient, nicht mit Vorurteilen belegt zu werden.

