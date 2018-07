vor 32 Min.

Wie Augsburgs Straßen zu ihren Namen kamen

Fast 2000 amtliche Straßen gibt es aktuell in Augsburg. Die Vergabe ist manchmal eine heikle Angelegenheit. Warum die Eingemeindungen viel Arbeit verursachten.

Von Andreas Alt

In Kriegshaber, in der Nähe von St. Thaddäus, verläuft die Kellerstraße. Nur wenige dürften wissen, warum die Straße diesen Namen trägt. Weder weist er auf Kellerräume hin, die es hier geben könnte, noch soll damit der Schweizer Dichter Gottfried Keller geehrt werden. Vielmehr erinnert sie an den Augsburger Geschäftsmann Friedrich Keller (1828-1910) und seine Frau Luise (1836-1902). Das Paar schenkte der Stadt mehrere Häuser und vermachte ihr Wertpapiere; dafür wollte es einen eigenen Straßennamen, was ihnen die Stadt zugestand. Langfristigen Ruhm hat das den Kellers wohl nicht gebracht.

Link: Zu einer größeren Ansicht unserer Straßennamen-Karte gelangen Sie hier.

Jeder Bürger kann Vorschläge zu Straßennamen machen

Der Fall zeigt indes, dass die Vergabe von Straßennamen – in Augsburg gibt es aktuell 1927 amtliche Straßennamen – eine sensible Angelegenheit sein kann. In Augsburg kann jeder Bürger dazu Vorschläge machen, die in eine Vorschlagsliste eingehen. Steht eine Benennung an, geben Stadtarchiv und Tiefbauamt dazu Stellungnahmen ab, die Stadtratsfraktionen und der Bauausschuss beraten den jeweiligen Vorschlag, um eine Kampfabstimmung zu vermeiden, und der Stadtrat beschließt den Namen dann. Federführend für das in der Regel mehrere Monate dauernde Verfahren ist das Geodatenamt, das in vielen Fällen eigene Vorschläge vorlegt.

Laut Amtsleiter Wilfried Matzke gibt es nicht nur Menschen, die selbst gern ihren Namen auf einem Straßenschild verewigt sehen wollen, sondern auch teils überregionale Gruppen, die sich für andere Menschen einsetzen. So wurden nach dem Tod des Schlagersängers Roy Black mehrere Initiativen aktiv, ihm einen Straßennamen zu verschaffen. Inzwischen gibt es einen Roy-Black-Weg zwischen Gögginger Straße und Klausenberg, wo auch eine Statue des Sängers steht.

Es gibt örtliche Besonderheiten

Häufiger sind aber Straßennamen, die auf örtliche Besonderheiten hinweisen: Die Bäckergasse, wo es früher auffallend viele Bäckereien gab, oder der Alte Einlass, der auf ein nicht mehr existierendes Stadttor hinweist.

Ebenfalls verbreitet ist der Brauch, für die Straßen in einem Neubaugebiet Themenbereiche festzulegen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Hochzoll nimmt da eine herausragende Position ein, denn hier hat laut Matzke ein Großteil der Namen mit dem Allgäu zu tun: Neuschwanstein-, Kaufbeurer- oder Tegelbergstraße. In Inningen häufen sich Insektennamen (Libellen-, Hornissen- und Bienenweg). In Pfersee versammeln sich Schriftstellernamen wie Ganghofer, Körner oder Paul Heyse.

Örtliche Bezüge haben diese Themenbereiche nach Aussage von Matzke normalerweise nicht. Wenn Häuser in freier Flur gebaut wurden, gab es wenig Bezugspunkte. Allerdings weisen die Baum- oder Kräuternamen in der Hammerschmiede oder der Tierkatalog in der Firnhaberau darauf hin, dass es hier einmal unberührte Natur gab. Auch findet man die Namen amerikanischer Persönlichkeiten oder Präsidenten wohl nicht zufällig auf dem Gelände der ehemaligen US-Garnisonen Centerville und Cramerton.

Früher waren die nach Themen angeordneten Straßennamen sicher von Vorteil für Taxifahrer. Eigentlich sollten sie jeden einzelnen Straßennamen in Augsburg kennen, wenn sie hier fahren. Ist das nicht der Fall, dann wissen sie vielleicht zumindest, dass ein Fahrgast, der als Ziel „Am Weizenfeld“ angibt, nach Bärenkeller-Nord will, wo es einige Getreidesorten in Straßennamen gibt. Aber, so Matzke lächelnd, in Zeiten des Navis braucht man solche Orientierungshilfen nicht mehr.

Lechhausen und Hochzoll mussten umbenennen

Der Vermutung, dass die Themenfelder auch deshalb festgelegt werden, damit es nicht zur doppelten Vergabe von Straßennamen kommt, widerspricht der Leiter des Geodatenamtes. Dass versehentlich der gleiche Name in zwei Stadtteilen auftaucht, kommt nach seinen Worten auch sonst nicht vor. Anders verhielt es sich allerdings, als ab 1910 einige vorher selbstständige Kommunen nach Augsburg eingemeindet wurden. Damit doppelten sich nun gleiche Straßennamen im alten und im hinzugekommenen Stadtgebiet. Lechhausen und Hochzoll mussten 1913 als „Neue“ ihre Straßen umbenennen. In Lechhausen nutzte man die Gelegenheit, an die damals 100 Jahre zurückliegenden Befreiungskriege gegen die Franzosen zu erinnern: mit der Blücher-, Gneisenau- oder Yorckstraße.

In der Nazizeit wurden Straßenbenennungen unverblümt zur Propaganda eingesetzt. Der Bärenkeller kam damals laut Matzke aber glimpflich davon. Der NS-Gauleiter sah die Siedlung als „unwürdig“ für braune Heldennamen an. Aus dieser Zeit stammt jedoch das Nibelungenviertel im Dreieck zwischen Klinkerberg und Frölichstraße.

Streit unter den Stadtteilen

Schwierig wurde es bei der Eingemeindung von Haunstetten, Göggingen, Inningen und Bergheim 1972. Insgesamt 219 Straßen mussten umbenannt werden, und damals sollte das teils im neuen, teils auch im alten Stadtgebiet geschehen. Das führte zu einem mehr als einem Jahr dauernden Streit unter den Stadtteilen. Dafür hatte die Stadt eine gute Idee, als das Univiertel entstand. Hier wurden wegen der Nähe zum Messerschmitt-Werk Flugpioniere gewürdigt.

Noch nicht geklärt ist laut Matzke, wie die Straßen im Neubaugebiet Haunstetten-Südwest heißen werden. Vielleicht kommt hier die Augsburger Puppenkiste zum Zuge (Urmel-, Jim-Knopf- oder Lummerlandstraße). Diese Namen stehen jedenfalls auf der Vorschlagsliste.

