Wie läuft es in der neuen Plärrer-Hütte?

Volle Hütte zum Auftakt: Am Eröffnungsabend des Herbstplärrers trat der Augsburger Sänger Michael Rauscher in der „Doppelbock“-Alm auf. Er kam bei der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ ins Finale. Unter der Woche geht es in der neuen Almhütte bislang nicht so eng zu.

Bild: Klaus Rainer Krieger