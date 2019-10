10.10.2019

Winterland kommt, „Eis am Kö“ fällt aus

Der Aufbau der Veranstaltung „Winterland“ vor der City-Galerie beginnt ohne die Doppelbock-Alm. Veranstalter Helmut Wiedemann bedauert Absage der Stadträte an diese Hütte. Dem Eislaufvergnügen fehlt ein Sponsor

Von Michael Hörmann

Eine Volksfest-Hütte ist in Augsburg zu einem Politikum geworden: Den geplanten Umzug der Doppelbock-Alm vom Plärrergelände auf den Willy-Brandt-Platz haben die Stadträte nicht genehmigt. Vor der City-Galerie hätte sie in der Vorweihnachtszeit stehen sollen, um die Veranstaltung Winterland noch eine Spur attraktiver zu machen. Dazu kommt es wie berichtet aber nicht. Festwirt und Winterland-Veranstalter Helmut Wiedemann bedauert diese Entscheidung der Politik. Am bestehenden Konzept von Winterland hält er jedoch fest. Bereits in dieser Woche beginnen die ersten Arbeiten. Start der mehrwöchigen Veranstaltung ist am 22. November.

Wiedemann hätte liebend gerne die Doppelbock-Alm für das zehnjährige Jubiläum von Winterland genutzt. Das hätte ihm ermöglicht, in der Hütte mit mehr Platzkapazität zusätzliche Firmenfeiern zu veranstalten. Die Werbetrommel dafür hatte Wiedemann auf eigenes Risiko bereits gerührt: „Ich muss nun mehr als 15 Firmen wieder absagen.“ Die Stadträte hatten ihr Nein damit begründet, dass ein größeres Winterland eine längere Gesamtlaufzeit benötigt hätte. Dabei ging es speziell um die Abbauzeit.

Wiedemann weiß, dass er sich auf die alten Gegebenheiten einstellen muss. Die Abläufe sind eingespielt. Ähnlich wie im Vorjahr gibt es einen Rodelberg. Winterland dauert von 22. November bis 30. Dezember. Bis Mitte Januar soll dann wieder alles abgebaut sein. Die Doppelbock-Alm auf dem Plärrergelände – sie ist das dritte Festzelt auf dem Volksfest – wurde inzwischen abgebaut. Nach Stand der Dinge wird am Donnerstag das Bauwerk komplett verschwunden sein.

Eine andere Großveranstaltung findet dieses Jahr nicht statt. Die Aktion „Eis am Kö“ kehrt nicht auf den Königsplatz zurück. Sie fällt ersatzlos aus. Bei der Premiere im Vorjahr kamen mehr als 10000 Besucher in drei Wochen. Veranstalter ist die Gesellschaft Augsburg Marketing. Deren Leiter Ekkehard Schmölz sagt auf Anfrage: „Der uns erst im Sommer mitgeteilte Ausstieg des Hauptsponsors konnte in der Kürze der Zeit nicht kompensiert werden.“ Man habe versucht, andere Sponsoren zu gewinnen. Dies sei nicht gelungen. Ein höherer Zuschuss der Stadt sei kein Thema gewesen. Augsburg Marketing will den Königsplatz dennoch in der Vorweihnachtszeit beleben, so Schmölz: „Wir werden wieder für eine temporäre Lichtinstallation sorgen und zudem eine besondere Veranstaltung im Advent anbieten.“ Ende Oktober stünden die Details fest. "Kommentar

