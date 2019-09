vor 56 Min.

Wir zeigen Ihnen Augsburgs höchste Gebäude - von oben!

Mit einer Drohne sind wir über Augsburgs höchste Gebäude geflogen und haben so einzigartige Bilder aufgenommen. Wir wünschen viel Spaß beim Fliegen.

Echte Wolkenkratzer wie in New York City gibt es in Augsburg nicht, aber einige hohe Gebäude hat die Stadt trotzdem zu bieten. Den "Tag des Wolkenkratzers" haben wir daher zum Anlass genommen, Ihnen Augsburgs Wahrzeichen aus einer anderen Perspektive zu zeigen - von oben.

Drohnen-Video: So sieht Augsburg von oben aus

Mit einer Drohne sind wir über die Dächer Augsburgs höchster Gebäude geflogen, um Ihnen einzigartige Perspektiven und einen Blick über die gesamte Stadt zu ermöglichen.

Beim Flug über den Turm von St. Ulrich und Afra bietet sich ein Panorama über die gesamte Maxstraße und die Innenstadt inklusive Rathaus und Perlachturm. Selbst der Hotelturm, von Augsburgern mitunter als "Maiskolben" bezeichnet, ist am Horizont zu erkennen - dorthin wird die Drohen aber erst später abbiegen.

Hotelturm, Gaskessel und Co.: Augsburgs Sehenswürdigkeiten aus der Luft

Zunächst geht es zum Gaswerk-Areal - einmal rundherum um den großen Gaskessel und weiter geht der Flug zu Augsburgs höchstem Gebäude, dem Hotelturm. Von dessen Spitze aus ergibt sich ein Blick über die ganze Region. Beim richtigen Wetter zeichnen sich die Alpen im Süden ab, außerdem sind der Hauptbahnhof und die große Tunnelbaustelle von dort aus bestens zu beobachten.

Wir wünschen viel Spaß beim virtuellen Flug über Augsburg. (AZ)

Zum "Tag des Wolkenkratzers" zeigen wir Augsburgs höchste Gebäude aus einzigartigen Perspektiven. Video: ELANfilm

