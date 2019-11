vor 17 Min.

Wo es in Augsburg überall weihnachtet

Kunsthandwerk, Kultur, Karussell – für jeden Geschmack ist im Advent etwas dabei

Kein Markt in Augsburg lockt in der Adventszeit so viele Besucher an wie der Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz. Doch es gibt noch viele weitere Ecken in der Stadt, an denen sich Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen lassen können.

Am Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie hat der Weihnachtstrubel schon am Donnerstag begonnen. Hier gibt es zur Einstimmung auf den Winter eine Rodel- und Eisstockbahn. Geöffnet ist das Winterland bis 30. Dezember täglich von 11 bis 24 Uhr.

Kunsthandwerk und Kultur gibt es ab Freitag, 29. November, im Hof vor dem Zeughaus zu erleben. Die Weihnachtsinsel öffnet dann immer von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr ihre Tore. Außerdem am 23. Dezember.

Kleine Weihnachtsfans kommen beim Kinderweihnachtsmarkt am Moritzplatz auf ihre Kosten. Eine Weihnachtsbäckerei, ein Puppentheater und ein Karussell sorgen für leuchtende Kinderaugen. Und auch die Hexe Leckermaul mischt sich regelmäßig unters Volk. Los geht es täglich ab 10 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in der Pfladergasse 10 ist ein echter Geheimtipp für Menschen, die es etwas ruhiger mögen. Er startet am 24. November um 17 Uhr. Von Sonntag bis Donnerstag ist von 16 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 16 bis 21.30 Uhr und samstags von 12 bis 21.30 Uhr. Zur Shopping Night am 29. November geht es sogar bis Mitternacht.

Gemeinnützige Organisationen verkaufen in der Maximilianstraße beim Café Dichtl Selbstgemachtes und informieren über ihre Projekte. Geöffnet ist zu den selben Zeiten wie auf dem Christkindlesmarkt am Rathausplatz (siehe oben).

Das Kurhaus bildet die romantische Kulisse für den Markt, der am Freitag, 29. November, um 17 Uhr eröffnet. Am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, beginnt er um 14 Uhr. Ebenso am Samstag, 7. Dezember und Sonntag, 8. Dezember. Start am Freitag, 6. Dezember, ist um 17 Uhr.

Auch am Oberhauser Bahnhof entsteht in diesem Jahr wieder eine winterliche Budenstadt. Geöffnet ist am Samstag, 30. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. (gau)

