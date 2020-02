Wohneigentum in Augsburg nur noch für Lotto-Gewinner?

Warum die Lage gerade für junge Familien in Augsburg sehr belastend ist.

Mit dem rasanten Anstieg der Immobilienpreise auch in Augsburg muss man schon mal die Frage stellen: Wer in Augsburg kann sich Augsburg noch leisten? Selbst wenn die Preise für Wohneigentum in Augsburg noch lange nicht so hoch sind wie in München, werden sie doch für immer mehr Menschen unerschwinglich.

Nicht nur reden, sondern handeln

Beispiele: Gebrauchte Einfamilienhäuser kosten im Schnitt fast 600000 Euro. Das entspricht einer satten Preissteigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Reihenhäusern ging der Kaufpreis um 60 Prozent innerhalb von vier Jahren nach oben. Bei Neubauwohnungen werden Quadratmeterpreise von rund 5000 Euro und mehr verlangt. Wer sich das noch leisten kann, muss geerbt haben oder auf einen Gewinn im Lotto setzen. Auch in vielen Augsburger Umlandgemeinden sind die Chancen von Normalverdienern auf bezahlbares Wohneigentum nicht besser. Das Problem ist ernst und für viele Betroffene sehr belastend.

Vor der Kommunalwahl überbieten sich die Parteien in Augsburg mit Vorschlägen, wie die Stadt eingreifen sollte. Aber nicht aufs Reden kommt es an, sondern auf Resultate. Und da muss deutlich mehr passieren als bisher.

