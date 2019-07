vor 35 Min.

Wohnraum: Protest auf der Straße stößt auf wenig Resonanz

Protestaktion am Samstag: Die Augsburger Allianz gegen Immobilienspekulation hatte aufgerufen. Knapp 50 Teilnehmer waren dabei.

Die Bürgervereinigung „Augsburg in Bürgerhand“ startete am Samstag eine Aktion für bezahlbaren Wohnraum.

„Augsburg in Bürgerhand“ nennt sich eine Bürgervereinigung, die bei der Kommunalwahl am 15. März erstmals in Augsburg antreten möchte. Bekanntestes Gesicht der Gruppierung ist Oberbürgermeisterkandidat Bruno Marcon. Der 65-Jährige war Wegbereiter für den Bürgerentscheid, der die Fusion der Energiesparte der Stadtwerke mit Erdgas Schwaben verhinderte.

Am Samstag startete die Bürgervereinigung eine erste Aktion im anstehenden Kommunalwahlkampf. Die Resonanz war allerdings bescheiden. Knapp 50 Teilnehmer zogen nachmittags durch die Innenstadt. „Wohnen ist Menschenrecht“ lautete das Motto der Demonstration, die mit einer Kundgebung am Rathausplatz endete.

Initiatoren hatten mit mehr Zuspruch gerechnet

Den Initiatoren der Aktion war anzumerken, dass sie mit mehr Zuspruch gerechnet hatten. „Das Thema Wohnen ist ein entscheidender Faktor“, sagt Marcon. Er fordert unter anderem, dass Neubau und Vermietung von Wohnraum so angelegt sein müssten, „dass ein Mietermix hinsichtlich Alter, Status und Herkunft entsteht“. Es dürfe nicht angehen, dass es im Stadtgebiet Bereiche künftig gibt, die nur für Vermögende vorgehalten werden, sagte ein Demonstrant. Zusammengeschlossen haben sich mehrere Mitstreiter in einer „Augsburger Allianz gegen Immobilienspekulation“.

Der Initiative geht es darum, genügend bezahlbaren Wohnraum in Augsburg bereitzuhalten. Die Stadt müsse selbst Grund und Boden erwerben, um die Situation auf dem Immobilienmarkt zu steuern. Die städtische Wohnbaugruppe (WBG) wäre als Partner einzusetzen. Hier wäre eine Kooperation mit Bürgergenossenschaften denkbar. (möh)

