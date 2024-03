16-Jährige wird mit Drogen und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Weil ihr immer wieder der Motor abgestorben war, wurde eine Polizeistreife auf sie aufmerksam. Die Mutter wusste von der Spritztour nichts.

Weil ihr mehrfach der Motor abgestorben war, wurde die Polizei am Freitag gegen 20.30 Uhr auf eine Autofahrerin in der Neuburger Straße in Lechhausen aufmerksam. Bei der Kontrolle gab die 16-Jährige, die mit einer ebenfalls 16-jährigen Beifahrerin unterwegs war, zunächst falsche Personalien an. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war die junge Frau7 nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Dies ergab ein Drogenschnelltest. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Sie verständigten außerdem die Mutter der 16-Jährigen, die offenbar nicht die Erlaubnis zu der Spritztour gegeben hatte und veranlassten eine Blutentnahme bei Jugendlichen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 16-Jährige. (gau)