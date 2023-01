16-Jähriger nach Drogen durchsucht - Familie geht auf Polizisten los

Die Polizei rückt bei einer Augsburger Familie an. Ein Sohn steht im Verdacht, Drogen zu besitzen. Die Situation eskaliert.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss ist die Polizei bei der Familie an der Wohnadresse in der Augsburger Innenstadt am Donnerstag angerückt. Laut Polizei stand der 16 Jahre alte Sohn im Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, verhielten sich der 16-Jährige sowie seine Mutter dem Bericht zufolge äußerst unkooperativ. Der Jugendliche soll dabei auch versucht haben, mögliche Beweismittel zu vernichten.

Als die Polizei ihn daran hindern wollte, gingen die Mutter sowie deren weiterer Sohn im Alter von 15 Jahren demnach auf die Beamten los. Alle drei mussten vorübergehend fixiert werden. Weitere Streifen wurden zur Unterstützung hinzugerufen. Schließlich beruhigte sich die Situation, die Maßnahmen wurden beendet. Mindestens ein Beamter wurde laut Polizei bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstand sowie Körperverletzung. (ina)