19-Jähriger stellte Frauen nach: Verhaftung im Gerichtssaal

Plus Das Jugendschöffengericht verurteilt einen Augsburger Angeklagten nach mehreren Übergriffen auf junge Frauen. Er hatte ihnen nachgestellt und sie sexuell belästigt.

Ins Gefängnis gebracht haben seine zudringlichen Flirtversuche einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Lechhausen. Wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung und Nachstellung wurde er vom Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt – und noch im Gerichtssaal festgenommen. Der Angeklagte hatte alle Tatvorwürfe bestritten, drei Zeuginnen diese hingegen um so eindrücklicher bestätigt.