23-Jähriger soll Polizeibeamte bei Fahrradverkauf bedroht haben

Ein Fahrradverkauf endete für einen 23-Jährigen anders, als ursprünglich geplant. Ein Ladeninhaber wurde skeptisch, dann reagierte der 23-Jährige aggressiv.

Ein 23 Jahre alter Mann soll am Samstag Polizeibeamte bedroht und nach ihnen getreten haben. Den Angaben zufolge hatte er versucht, am frühen Abend in einem Fahrradgeschäft in der Perser Straße ein Fahrrad zu verkaufen. Laut Polizei konnte er jedoch nicht beweisen, dass ihm das Fahrrad auch gehörte, sodass der Besitzer des Geschäfts die Polizei alarmierte, weil er skeptisch wurde. Als die Beamten eintrafen und die polizeilichen Maßnahmen durchführten, soll der 23-Jährige die Beamten bedroht und nach ihnen getreten haben. Diese nahmen ihn daraufhin fest und stellten das Fahrrad sicher. Ermittelt wird nun wegen Fahrraddiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. (kuld)