31-jährige Frau verliert Geld bei einem Betrugsmanöver

Die Augsburgerin hatte einer unbekannten Person ihre Bankdaten preisgegeben. Vorausgegangen war eine Geschäftsbeziehung im Internet.

Viel Geld hat eine jüngere Frau in Augsburg bei einem Geschäft verloren, das sie online abwickeln wollte. Ein Betrüger zockte die Frau ab.

Wie die Polizei informiert, stellte die 31-jährige Frau auf einer Internetplattform diverse Gegenstände zum Verkauf ein. Nach einer kurzen Konversation einigte sie sich mit einer bislang unbekannten Person über den Verkauf, welcher über „Sicheres Bezahlen“ abgeschlossen werden sollte.

Im Anschluss erhielt die Frau eine SMS, in welcher sie über einen Link aufgefordert wurde, persönliche Bankdaten einzugeben. Angeblich, um ein sicheres Bezahlen zu ermöglichen. Diese Daten wurden von der unbekannten Person im Anschluss verwendet, um Überweisungen vom Konto der 31-Jährigen durchzuführen, so die Polizei. Der 31-Jährigen entstand durch den Betrug ein Vermögensschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. (möh)