31-Jähriger "taucht" kopfüber in Elektroschrott-Container

Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber bemerkt die Polizei einen Mann, der kopfüber in einem Elektroschrott-Container hängt. Er sagt, er habe nur "schauen" wollen.

Wegen eines versuchten Diebstahldelikts ermittelt die Augsburger Polizei gegen einen 31-Jährigen. Laut Mitteilung bemerkte eine Streife am Dienstag den Mann, wie er kopfüber in einem Container für Elektroschrott in der Luther-King-Straße hing. Sein Lastenfahrrad fungierte dabei als Leiter, nur die Beine des Mannes ragten noch aus dem Container.

Diebstahl? Augsburger Polizei erwischt Mann kopfüber in Schrott-Container

Als der Mann die Streife sah, kletterte er aus dem Container und gab an, dass er nur habe "schauen" wollen. Dennoch hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - "aufgrund der Gesamtumstände", wie es heißt. (kmax)