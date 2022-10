34-Jähriger schlägt Mann ins Gesicht und beleidigt Polizei

Von Freitag auf Samstag hat ein 34-Jähriger in der Innenstadt einen Mann geschlagen und massiv im Gesicht verletzt. Später trat er nach einem Polizisten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 34-Jähriger der Polizei gleich zweimal unangenehm in der Innenstadt aufgefallen und schließlich in Arrest genommen worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Streife zunächst gegen 22:30 Uhr am Königsplatz von einer 32-Jährigen angesprochen, die von einem 34-Jährigen berichtete, der sie während einer Streitigkeit mehrfach beleidigte. Als die Polizei den 34-Jährigen dazu befragen wollte, rannte dieser plötzlich davon. Einer Aufforderung stehen zu bleiben kam der Mann nicht nach, er konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden, wurde dann aber wieder entlassen.

Opfer erleidet massive Gesichtsverletzungen

Einige Stunden später, gegen 02:30 Uhr, traf die Polizei dann erneut auf den 34-Jährigen. Er war am Rathausplatz mit zwei anderen Personen in Streit geraten. Als ein 32-Jähriger schlichtend eingreifen wollte, wurde er unvermittelt von einer männlichen Person aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen. Der Täter entfernte sich daraufhin, konnte jedoch aufgrund einer Personenbeschreibung kurze Zeit später in der Annastraße aufgegriffen werden. Hierbei handelte es sich erneut um den 34-Jährigen, der bereits Stunden zuvor am Königsplatz aufgefallen war.

Er räumte seine Tatbeteiligung ein, geriet jedoch immer mehr in Rage und war deutlich alkoholisiert. Immer wieder ging der 34-Jährige aggressiv auf die Polizeibeamten los und musste schließlich fixiert werden. Dabei beleidigte und bedrohte er die Beamten und leistete Widerstand, indem er nach einem Polizisten trat.

Weil der Mann alkoholisiert war und mögliche weitere Straftaten verhindert werden sollten, wurde er schließlich in den Polizeiarrest eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der geschädigte 32-Jährige wurde mit massiven Gesichtsverletzungen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. (nist)