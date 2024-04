51-Jährige greift Polizeibeamte in Augsburg an

Polizeibeamte sprechen einer 51-jährigen Frau an einer Tankstelle in Augsburg deinen Platzverweis aus. Daraufhin verhielt sie sich sehr aggressiv.

Eine 51-Jährige griff am Montag Einsatzkräfte in der Edisonstraße körperlich an. Gegen 8 Uhr hielt sie sich trotz Hausverbot in einer Tankstelle auf, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Einsatzkräfte sprachen der Frau einen Platzverweis aus, dem sie wiederholt nicht nachkam. Außerdem zeigte sich die 51-Jährige äußerst aggressiv. Die Einsatzkräfte nahmen sie daraufhin in Gewahrsam und brachten die Frau in den Polizeiarrest. Dabei habe die Frau laut Polizeibericht mehrfach nach den Einsatzkräften getreten und habe sie beleidigt. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (ziss)