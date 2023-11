60. Todestag: Als Zehntausende Augsburger um John F. Kennedy trauerten

Der Tod des US-Präsidenten John F. Kennedy im November 1963 schockte die westliche Welt. In Augsburg herrschte in den folgenden Tagen eine besondere Stimmung.

Die westliche Welt stand unter Schock, als der US-amerikanische Präsident John Fitzgerald Kennedy am 22. November 1963 ermordet wurde. JFK, wie er von vielen bis heute genannt wird, war beliebt – vor allem in der Bundesrepublik. Erst wenige Monate zuvor machte der amerikanische Präsident eine Reise durch Europa. Zielstation war auch die geteilte Stadt Berlin. Vor dem Schöneberger Rathaus hielt Kennedy eine Rede, die ihn zur Legende werden ließ. Das Zitat, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte, lautet: "Ich bin ein Berliner."

Drei Frauen tragen sich zum Tode Kennedys in ein Kondolenzbuch im Augsburger Rathaus ein. Foto: Glässel/AZ-Archiv

Fünf Monate später war Kennedy tot – ermordet auf einer Wahlkampftour in Texas. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, auch nach Augsburg. Im Rathaus wurde sofort ein Kondolenzbuch ausgelegt, in dem in den folgenden Tagen rund 22.400 Augsburgerinnen und Augsburger ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Zur damaligen Zeit ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Am 23. November stattete Oberbürgermeister Nikolaus Müller ( CSU) dem Generalmajor der in Augsburg stationierten 23. US-Infanterie-Division einen Kondolenzbesuch ab.

Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten war der Tag des Staatsbegräbnisses auf dem Nationalfriedhof Arlington am 25. November. Auch in Augsburg gab es eine offizielle Trauerfeier: Diese fand in der Flak-Kaserne mit hochrangigen Vertretern der Stadt statt.

Theaterplatz in Augsburg wurde nach dem Tod Kennedys umbenannt

Doch damit nicht genug, die Erinnerung an den amerikanischen Präsidenten sollte auch im Stadtbild verewigt werden. Drei Tage nach der Ermordung Kennedys beantragten deshalb die Stadtratsfraktionen von CSU und SPD als auch die damalige Fraktionsgemeinschaft die Umbenennung des Theaterplatzes in Kennedy-Platz. Zehn Tage später stimmte der Stadtrat zu. Seit 60 Jahren ist JFK somit fester Bestandteil der Augsburger Innenstadt.