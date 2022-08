700 "Corona-Demonstranten" ziehen am Friedensfest durch die Innenstadt

Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass die, die so vehement auf der Straße das Grundgesetz bemühen, nicht so recht wissen, was drinsteht. Wer Intoleranz predigt, auch vor Hassparolen nicht zurückschreckt sowie Fakenews-Gurus folgt, kann nicht unbedingt damit rechnen, dass man ihm uneingeschränkt Toleranz entgegenbringt. So mancher, der dort mitläuft, sollte sich genau anschauen, welche Parolen ganz vorne auf den Fahnen stehen und sich bewusst machen, dass er mit seiner Teilnahme vielleicht Ideen unterstützt, die er in Wirklichkeit gar nicht so toll findet. Wenn jemand dann trotzdem mitläuft, weil er halt irgendwas in unserem Land nicht gut findet, der darf sich aber nicht wundern, wenn er mit Leuten in einen Topf geworfen wird, die einfach nur schaden und im Endeffekt auch zerstören wollen. Vielleicht gäbe es ja andere Möglichkeiten, Dinge zu ändern, die einem nicht gefallen, z. B. ehrenamtliches Engagement in diversen sozialen Institutionen.

