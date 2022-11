Augsburg

Ab Dezember bekommt Augsburg mehr Fernverkehrszüge

Plus Mit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ulm – Stuttgart wird die Kapazität von 70 auf 90 Verbindungen ausgeweitet. Welche Folgen hat das für den Nahverkehr?

Die Zahl der Fernverkehrszüge Richtung München und Stuttgart, die in Augsburg halten, wird zum Fahrplanwechsel im Dezember von aktuell 70 auf 90 (bezogen auf beide Richtungen) steigen. Für München-Pendler, die den Fernverkehrszuschlag bezahlen, gibt es damit mehr Verbindungen. Zudem sind mehr Direktverbindungen über Ulm/Stuttgart nach Karlsruhe, Frankfurt und ins Rheinland die Folge. Hintergrund der Angebotsausweitung ist die Inbetriebnahme der Neubaustrecke zwischen Ulm und Stuttgart. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit nach Stuttgart um etwa 15 Minuten, wobei ein Teil der Züge vorerst weiterhin auf der langsameren Strecke entlang des Albtraufs verkehrt. Mit der Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs ab 2025 soll sich die Reisezeit um eine weitere Viertelstunde reduzieren. Dann werden alle Fernverkehrszüge die Neubaustrecke nutzen. Die Zahl der Verbindungen werde mittelfristig in etwa auf gleichem Niveau bleiben, so eine Bahnsprecherin.

