Augsburg

vor 38 Min.

Der Abriss des Kongressparkhauses rückt einen Schritt näher

Plus Miteigentümer Jürgen Wowra deutet Kompromissbereitschaft an. In einem Gespräch mit Baureferent Steffen Kercher werden die Probleme erörtert.

Von Michael Hörmann

In den zurückliegenden Wochen gab es viel Bewegung beim maroden Kongressparkhaus. Bagger sind zwar keine vorgefahren, aber die Diskussionen über einen möglichen Komplettabriss haben Fahrt aufgenommen. Bislang galt Miteigentümer Jürgen Wowra als Gegner dieser Variante. Er wollte stets die seit Herbst 2022 nicht mehr benutzen Parketagen erhalten und sanieren. Wie Wowra nun mitteilt, gab es ein Treffen mit Augsburgs Baureferent Steffen Kercher. Erstmals deutet Wowra an, dass auch ein Komplettabriss für ihn denkbar sei. Vom Tisch sind Grundsatzfragen damit aber längst nicht.

In einer Erklärung teilt Wowra mit: "Wir sind uns einig, dass die rasche Wiederherstellung der Parkplätze am Wittelsbacher Park das oberste Ziel sein muss." Um dies zu erreichen, habe man zwei Handlungsoptionen angesprochen. Möglich sei eine zeitnahe Sanierung des bestehenden Parkhauses. Alternativ wären Abriss und Neubau eines begrünten Parkhauses mit einer modernen Infrastruktur für die E-Mobilität denkbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen