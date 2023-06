"Ära hat ihr Ende erreicht": Die Rockfabrik Augsburg schließt nach 37 Jahren

Der bekannte Augsburger Nachtklub Rockfabrik schließt. Grund sind offenbar Sicherheitsmängel. Der Betreiber erhebt Vorwürfe – und spricht von einer "Neueröffnung".

Die Rockfabrik, einer der bekanntesten Nachtklubs in Augsburg, schließt. Das haben die Betreiber am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. "Schweren Herzens müssen wir leider verkünden, dass nach 37 Jahren eine Ära ihr Ende erreicht hat", heißt es in der Nachricht, die auch über soziale Netzwerke verbreitet wurde.

Die Rockfabrik in Augsburg schließt nach 37 Jahren

Auch Gründe werden genannt – verbunden mit deutlichen Vorwürfen. Die Rede ist von "Versäumnissen der Gebäudeeigentümerin", durch die die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet sei. "Die vom TÜV festgestellten Mängel und Defizite, explizit Gebäude und Sicherheitstechnik, sind akut und müssen für einen weiterführenden Betrieb instandgesetzt werden", heißt es. "Bedauerlicherweise" sei die Eigentümerin aber nicht bereit, "noch Gelder in die Liegenschaft zu investieren". Sie verweigere "jegliche Art der Kooperation". Als Betreiber sei es folglich "indiskutabel, die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu riskieren."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Schließung erfolgte laut Mitteilung in Rücksprache mit den Behörden – und offenbar sehr kurzfristig. Veranstaltungen, die für das kommende Wochenende in der Rockfabrik angesetzt waren, wurden bereits verschoben. "Wir verkünden hiermit die offizielle Schließung der Rockfabrik", heißt es.

Beliebter Nachtklub plant offenbar eine Neueröffnung

Die Schließung soll allerdings nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Rockfabrik sein. "Auch wenn der Schock erstmal tief sitzen mag, legt jedes Ende einen Grundstein für etwas Neues und bereits jetzt können wir positiv in die Zukunft blicken", schreiben die Betreiber. "Eine neue Location an einem anderen Standort ist geplant und in Aussicht. Momentan befinden wir uns in Verhandlungen und freuen uns in Kürze weitere Details preisgeben zu können." Man bedanke sich für die Treue der vergangenen 37 Jahre - und blicke "hoch motiviert in die Ära der Neuzeit bzw. einer schnellstmöglichen Neueröffnung."