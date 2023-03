Straßensperrung vor Kindertagesstätte im Sheridan-Areal sorgt für Ärger

Plus Die Wohnbaugruppe Augsburg will eine Zufahrtsstraße neu gestalten. Davon ist das "Kinderparadies im Park" betroffen. Die Leiterin befürchtet eine Gefährdung der Kinder.

Aufregung bei Eltern und Kindergärtnerinnen der Kindertagesstätte "Kinderparadies im Park" im Sheridan-Areal: Die Stadt Augsburg möchte die Ernst-Lossa-Straße, die einzige Zufahrt zur Kita, neu gestalten und wird diese voraussichtlich im April für einige Zeit sperren. Die Kinder sollen dann über die Feuerwehrzufahrt und den stark befahrenen B17-Zubringer "Nestackerweg" auf das Kitagelände kommen. Ein Ding der Unmöglichkeit, findet Kinderparadies-Leiterin Ingrid Wurm. Zusätzlich bereitet ihr Sorge, dass es nach Umgestaltung der Straße keine Parkbuchten mehr vor dem Haus geben könnte und es morgens und nachmittags zum Verkehrschaos kommt.