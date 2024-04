AfD sieht Konzentration auf Fernwärme in Augsburg kritisch

Angesichts der Diskussion über die Zukunft der Gasnetze warnt die Augsburger AfD-Stadtratsfraktion vor einer Fokussierung auf Fernwärme als Alternative.

Die AfD-Rathausfraktion kritisiert die Pläne von Stadt und Stadtwerken, sich in Augsburg verstärkt auf Fernwärme als Versorgungsmöglichkeit zu konzentrieren. Anlass war eine Schlagzeile der Bild-Zeitung, die nahelegt, dass in Augsburg das Gasnetz massiv zurückgebaut werden soll. Die Stadtwerke wiesen dies als „irreführend“ zurück (wir berichteten) – in der Tat hatte der Versorger schon vor Jahren erklärt, im Zuge des Fernwärmeausbaus in einzelnen Quartieren mit Doppelerschließung das Gasnetz außer Betrieb nehmen zu wollen. Frühester Zeitpunkt dafür wäre 2035. Pläne für einen flächendeckenden Rückbau des Gasnetzes lägen nicht in der Schublade, betonen die Stadtwerke. Man spreche bisher Großkunden an.

Die AfD warnt indes vor einer Fokussierung auf Fernwärme. „Diese Umstellung bedeutet nicht nur immense finanzielle Belastungen, die für viele Bürger und Unternehmen nicht tragbar sind, sondern sie führt auch zu einer bedenklichen Abhängigkeit von der Stadt als Energieversorger“, so AfD-Fraktionschef Raimond Scheirich. Bei der Fernwärme gelte schließlich ein Monopol, bei dem es keine Auswahl zwischen Anbietern gebe. Die AfD spricht von „planwirtschaftlichen Instrumenten“. Jeder solle selbst entscheiden können, welche Heizung er wolle. (skro)