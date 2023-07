Aggressive Männer verletzen beim Feiern in Augsburg Polizeibeamte

Gleich dreimal werden Polizeibeamte am Wochenende in Augsburg aggressiv angegangen. Es gibt sogar Verletzte. Alkohol spielt offenbar eine Rolle.

Drei Männer im Alter zwischen 21 und 30 Jahren sind am Wochenende bei Besuchen in einer Disko, bei einer Veranstaltung und in einer Gaststätte derart aggressiv aufgetreten, dass die Polizei gerufen werden musste. In allen drei Fällen sind auch die Beamten von den Männern körperlich angegangen worden. Es gab Verletzte.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Vorfall am Freitagabend. Ein 30-Jähriger hatte gegen 22 Uhr eine Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Allee betreten und dort einen Angestellten beleidigt und bedroht. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 30-Jährige aggressiv und beruhigte sich nicht. Auf dem Weg zum Streifenwagen habe er sich massiv gewehrt, gegen das Auto und nach den Beamten getreten, heißt es. Die Beamten brachten den Mann schließlich in den Polizeiarrest.

Mann verletzt sich selbst am Kopf und geht auf Polizisten los

Auch Sonntagnacht mussten sich Polizistinnen und Polizisten zur Wehr setzen. Zunächst verhielt sich ein 26-Jähriger bei einer Veranstaltung in der Karl-Drais-Straße im Univiertel aggressiv und verletzte sich offenbar absichtlich selbst am Kopf. Ein Mitarbeiter der Veranstaltung forderte den Mann deshalb auf die Örtlichkeit zu verlassen, wurde stattdessen aber vom 26-Jährigen beleidigt. Auch gegen das Eingreifen der hinzugerufenen Polizeibeamten leistete der Mann Widerstand. Er ging unter anderem einen Beamten körperlich an und wehrte sich fortwährend gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen zwei Uhr Sonntagnacht wurde die Polizei zu einem Einsatz in einer Diskothek in der Halderstraße in der Innenstadt gerufen. Ein 21-Jähriger war auf einen 34-Jährigen losgegangen. Anschließend leistete er Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten und verletzte dabei zwei Beamte.

Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Der 21-Jährige hielt sich mit seiner 18-jährigen Freundin in der Diskothek auf. Da er sein T-Shirt auszog, wurde er von einem Mitarbeiter der Diskothek angesprochen. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige dem 34-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Die 18-Jährige schlug ebenfalls auf den Mann ein. Die Beamten brachten den 21-Jährigen anschließend in den Polizeiarrest. Auch er war alkoholisiert.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (nist)