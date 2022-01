Augsburg

Als die Grüne Tonne in Augsburg fast zur Revolution führte

Viele Tonnen säumen mitunter die Straßenränder in Augsburg. Die Stadt war ein Vorreiter in Sachen Mülltrennung – los ging es 1989 mit der Grünen Tonne für Papier.

Plus Bis zum Vier-Tonnen-Holsystem der Müllabfuhr war es ein weiter Weg. Nicht alle Maßnahmen fanden den Beifall der Augsburger. Was Abfallkörbe über die Sauberkeit einer Stadt sagen.

Von Fridtjof Atterdal

Dass Pferdewagen in Augsburgs Straßen für Sauberkeit sorgen, ist schon eine ganze Weile her. Andere Neuerungen in der Müllentsorgung sind wesentlich jüngeren Datums. Und einige mussten gegen den erbitterten Widerstand der Bürgerinnen und Bürger durchgesetzt werden.

