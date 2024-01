Am Alten Stadtbad gibt es Behinderungen

Die Stadtwerke Augsburg sind wieder einmal im Einsatz - dieses Mal am Alten Stadtbad. Fußgänger werden auf Radweg umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer erinnern sich noch an die monatelange Großbaustelle im Vorjahr an der Kreuzung beim Alten Stadtbad. Es gab teils massive Verkehrsbehinderungen. Autofahrer wurden durch ein Wohngebiet in der Jakobervorstadt umgeleitet. Zwischenzeitlich läuft der Verkehr wieder. Unter anderem wurde der Straßenzug Mittlerer Graben saniert. Eine kleine Baustelle gibt es allerdings gegenwärtig. Sie liegt am Alten Stadtbad.

Auf dem Weg in Richtung des Kinos Liliom werden Fußgänger umgeleitet. Sie sollen den Radweg nutzen. Es gibt eine Absperrung. Die Stadtwerke Augsburg sind für die Bauarbeiten zuständig. "Es gibt derzeit einige kleine Arbeiten", informiert eine Sprecherin. In der Regel gehe es um Arbeiten wegen der Fernwärme. Dies betreffe auch die Stelle am Stadtbad, die zuletzt abgesperrt gewesen sei. (möh)