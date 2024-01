Mann schlägt nach Wortwechsel auf 48-Jährigen ein

In der Imhofstraße in Augsburg hat ein bislang unbekannter Schläger einen Mann verletzt, der ins Krankenhaus musste. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag in der Imhofstraße gegen 23.45 Uhr auf einen 48-jährigen Mann eingeschlagen, berichtet die Polizei. Der Tat vorausgegangen war den Angaben der Ermittler zufolge ein kurzer Wortwechsel. Der 48-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)