Augsburg

12:00 Uhr

Anwohner ärgern sich über "Kloake" im Vorzeige-Wohnviertel

Plus In einer betonierten Rinne auf dem Gelände der alten AKS-Fabrik in Augsburg fließt kein Wasser. Stattdessen sammeln sich Müll, Ratten und Mücken. En Auto blieb stecken.

Von Eva Maria Knab

Manfred Westhoff wohnt seit zwei Jahren in einem Augsburger Vorzeigequartier: in einem frisch sanierten Gebäude der historischen Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) im Textilviertel. "Es ist ein absolut attraktives Umfeld hier, wir fühlen uns wohl und wollen, dass es so bleibt", sagt der Pensionär. Er und einige andere Nachbarn ärgern sich allerdings über ein bauliches Detail auf dem ehemaligen Fabrikgelände - ein etwa 100 Meter langes, knietiefes Gerinne entlang einer Häuserfront. Westhoff kritisiert, dieser kleine offene Wasserlauf habe sich zu einer "Kloake" entwickelt. Er ziehe nicht nur Ungeziefer an, sondern sei auch gefährlich. Sogar ein Autofahrer sei dort schon verunglückt.

