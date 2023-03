Augsburg

vor 32 Min.

Anwohner sind in Sorge wegen Lärm von Flugtaxis

Die Firma Autoflight möchte in Augsburg ein elektrisch betriebenes Kleinflugzeug entwickeln.

Plus Autoflight entwickelt in Augsburg Kleinflugzeuge, die elektrisch betrieben werden. Sie sollen leiser als Helikopter fliegen. Doch die Anwohner am Flughafen sind skeptisch.

Von Michael Hörmann

Die Firma Autoflight hat große Pläne: Sie möchte in Augsburg ein Kleinflugzeug entwickeln, das elektrisch betrieben wird. Es soll künftig als Flugtaxi eingesetzt werden. Am Flughafen Augsburg plant das Unternehmen einen Neubau. Schon jetzt sind Anwohner aber wegen der geplanten Neuansiedlung skeptisch. "Wie laut werden die Flugzeuge sein und wie viele Flugbewegungen gibt es künftig in Augsburg?", lauten nur einige Fragen. Mark Robert Henning, Geschäftsführer von Autoflight, nimmt dazu Stellung.

