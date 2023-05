Attacke am Nachmittag: Unbekannter schlägt Mann mit Faust ins Gesicht

Unvemittelt greift ein Mann einen 66-Jährigen an. Die Tat ereignet sich im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Der 66-jährige Mann wird leicht verletzt.

Brutale Attacke mitten in Lechhausen: Ein 66-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Nach Auskunft der Polizei schlug am Freitag ein unbekannter Mann einem 66-Jährigen gegen 14 Uhr in der Steinmetzstraße an der Einmündung zur Schackstraße unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Zum Motiv macht die Polizei keine weiteren Angaben.

Der 66-jährige Mann wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, athletisch, blasses, rundes Gesicht, kurze Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen. (möh)

