Auf dem Sonnendeck ist die Sommersaison eröffnet

Das Sonnendeck in Augsburgs Innenstadt ist seit Donnerstag wieder geöffnet. Was in der Bar auf dem Parkhausdach in diesem Jahr ansteht.

Auf dem Augsburger Rathausplatz sitzen junge Menschen, die Cafés sind voll, das schöne Wetter lockt die Menschen in die Stadt. Der Sommer kann kommen. Auch auf dem Deck des Parkhauses in der Ludwigstraße ist die Saison angebrochen: Das Sonnendeck hat eröffnet. In der Bar kann man nun wieder den Blick über die Dächer schweifen lassen oder mit einem Getränk in der Hand die Füße in den Sand eingraben. Sonnendeck in Augsburg ist wieder eröffnet "Man vergisst fast, dass man mitten in der Stadt ist", findet Besucher George. Er ist schon seit langem Fan der Bar und hat sich extra für die Saisoneröffnung freigenommen, wie er erzählt. Und noch einen Vorteil habe das Sonnendeck: "Wegen der leichten Brise gibt es auch im Spätsommer keine Mücken." Doch es sind auch Menschen zum ersten Mal hier, die über das Internet oder Social Media auf die Bar gestoßen sind. "Wie ein Strand mitten in der Stadt", sage einige. In diesem Sommer sollen auf dem Sonnendeck Konzerte stattfinden. Mit Sean Koch und Ocie Elliot seien sogar zwei internationale Acts geplant, erläutert Betreiber Manuel Widler. Und wie kommt der ganze Sand auf das Dach? Mit einer Pumpe: Ähnlich wie auf Baustellen würden die 25 Tonnen Sand aus der Oberpfalz durch dicke Schläuche auf das Dach befördert. Öffnungszeiten: bei schönem Wetter Montag und Dienstag von 16 bis 24 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 24 Uhr.

