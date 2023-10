Augsburg

18:00 Uhr

Auf und ab: Augsburg meldet sich als Messestandort zurück

Plus International bekannte Veranstaltungen sind abgewandert. Jetzt kommt im Oktober die Aufzugsmesse Interlift. Wohin jetzt die Reise gehen soll.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Es ist ein Auf und Ab. Die Situation des Messestandorts Augsburg mag mit einem Aufzug zu vergleichen sein – da passt es gut, dass die internationale Aufzugsmesse Interlift seit vielen Jahren auf Augsburg setzt. Sie ist im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen dem Standort bislang treu geblieben. Mitte Oktober geht's los. Ein riesiges Plakat am Bürohochhaus am Alten Postweg macht Werbung für "LiftCity", also Augsburg. Bis Jahresende ist das Programm am Messezentrum dicht gedrängt. Zur Freude von Messechef Lorenz Rau, er sagt: "Die Messe Augsburg steht im Jahresverlauf besser da, als noch zu Jahresbeginn erwartet." Der Strategiewechsel zahle sich aus.

Messe: Die Gäste aus dem Ausland geben in Augsburg viel Geld aus

Die Interlift ist aktuell diejenige Fachmesse mit dem höchsten internationalen Zuspruch, mehr als 500 Aussteller aus fast 40 Ländern sind vertreten. Die Messe findet von Dienstag. 17. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, statt. Weil viele Gäste aus dem Ausland mehrere Tage übernachten, profitiert die heimische Hotellerie. Es ist ein Millionengeschäft, das sich allerdings nicht exakt beziffert lässt. Tourismusmanager Götz Beck verweist bei jeder Gelegenheit darauf, wie wichtig das Messe- und Kongresswesen für den Standort Augsburg sei. Messechef Rau bestätigt die Einschätzung: "Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel profitieren von der internationalen Ausrichtung der Interlift."

