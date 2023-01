Augsburg

18:30 Uhr

Augsburg plant strengere Vorgaben für den Bauernmarkt

So kennt man den Bauernmarkt an Samstagen am Augsburger Stadtmarkt. Die Stadt möchte nun die Vorgaben für Händler verschärfen.

Plus Augsburgs Wirtschaftsreferent wünscht sich eine Neuausrichtung des Stadtmarkts. Es geht um Öffnungszeiten, aber auch um das Angebot. Das sorgt für Ärger bei den Händlern.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Aufregung unter den Händlerinnen und Händlern des Augsburger Stadtmarkts: Die Stadt will offenbar die Regelungen für die Beschicker verschärfen. Einerseits geht es um die Kernöffnungszeiten, andererseits um das Angebot auf dem Bauernmarkt, auf dem Bäuerinnen und Bauern aus dem Umland ihre Produkte verkaufen. Ihre Zahl ist über die Jahre hinweg zurückgegangen, knapp zehn Stände stehen an der Viktualienhalle, am meisten los ist am Samstag. Die Stadt Augsburg möchte dort nun strengere Vorgaben durchsetzen und kommunizierte dies bei einer internen Sitzung diese Woche. Seitdem herrscht Unmut unter den Beschickern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen