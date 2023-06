Augsburg

08:59 Uhr

Große Hitze erwartet: Augsburg rüstet sich für den nächsten Dürresommer

Plus Erneut bahnt sich in Augsburg laut Wetterdienst ein außergewöhnlich heißer Sommer an. Die Hitze fordert Mensch und Pflanzen heraus – und sie verändert das Stadtbild.

Von Max Kramer

An einem Tag im vergangenen Sommer griff Ralf Westphal zu einem Mittel, das sonst eigentlich nur in Schulen bemüht wird: Er gab seinen Leuten hitzefrei. Die Beschäftigten sind die körperliche Tätigkeit in der Hitze ja eigentlich gewöhnt, sie gehört zum Berufsbild in einer Firma, die sich auf Garten- und Landschaftsbau spezialisiert hat. Aber an diesem Tag, der selbst für den Hitzesommer 2022 außerordentlich heiß war, ging es für den Geschäftsführer der Firma Saule nur noch darum, sein Personal zu schützen. Es war wohl ein Vorgeschmack auf das, was kommt – denn Augsburg steuert den Prognosen erneut auf einen extrem heißen Sommer zu.

2022 erwies sich – auch – in puncto Witterung als ein Jahr der Extreme. Im Vergleich zum Durchschnittswert der Jahre 1961 bis 1990 war der Sommer 2,8 Grad wärmer.

