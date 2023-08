Augsburg

06:30 Uhr

Augsburger Bäume rufen künftig elektronisch nach Gießwasser

Plus Die Stadt will mehr als hundert neu gepflanzte Bäume mit Funksensoren ausstatten, um über ihren Zustand im Bild zu sein.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will im Zuge des geplanten Neupflanzungsprojekts von bis zu 1000 Bäumen in der Innenstadt und dem Innovationspark (wir berichteten) etwa jeden zehnten Baum mit einem Feuchtigkeitssensor ausstatten. Die drahtlosen Geräte sollen Auskunft darüber geben, ob der Baum gerade genug Wasser hat oder vor dem Vertrocknen steht. Dass neu gepflanzte Bäume Unterstützung brauchen, sei nichts Neues, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). „Aber inzwischen ist der Klimawandel in der Stadt angekommen und vergrößert den Stress für Bäume. Wir brauchen mehr Informationen, wie man mit Bäumen im bebauten Gebiet umgehen muss, damit sie nicht nach wenigen Jahren wieder vertrocknen. Denn sonst fängt man von vorne an.“ Manche Bäume bieten sich für das Projekt besonders an.

Das Gießen von neu gepflanzten Bäumen in den ersten Jahren nach dem Setzen hat in den vergangenen Jahren an Wichtigkeit zugenommen. Im Vergleich zu früheren Jahren habe man die Kapazitäten verdoppelt, so die Stadt. Von den grob 80.000 bis 100.000 Stadtbäumen werden um die 1000 gewässert, weil sie noch anwachsen müssen. Größere Bäume schaffen es ohne Bewässerung. Erben verweist darauf, dass das Gießen komplexer ist, als bei Trockenheit nach Gefühl alle paar Tage eine Ladung Wasser in den Wurzelbereich zu schütten.

