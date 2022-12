Augsburg

vor 47 Min.

Augsburger Firma will mit Datengeschäften Marktführer in Europa werden

Plus Possehl Analytics entwickelt Ideen, wie Unternehmen mit Maschinendaten Geld verdienen können. Das Start-up hat damit offenbar den Nerv der Zeit getroffen.

Von Andrea Wenzel

Das klassische Geschäftsmodell Ware gegen Geld reicht für viele Unternehmen bald nicht mehr aus, um Wachstum zu generieren, ist sich der Augsburger Manuel Kosok sicher. Er ist Geschäftsführer von Possehl Analytics und entwickelt mit Kolleginnen und Kollegen sogenannte datengetriebene Geschäftsmodelle. Einfach gesagt entwickelt das Augsburger Start-up Ideen, wie Industriebetriebe mit Maschinen- und anderen Daten Geld verdienen können. Seit Gründung vor zwei Jahren sind aus den sechs Mitarbeitern bei Possehl Analytics 40 geworden, in zwei bis drei Jahren sollen es 150 sein. In fünf bis zehn Jahren will das Unternehmen Marktführer für datengetriebene Geschäftsmodelle für den industriellen Mittelstand in Europa sein.

