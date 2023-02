Augsburg

12:26 Uhr

Augsburger Händler verkaufte gefälschte Apple-Produkte aus China

Plus Zollfahnder haben bei einer kleinen Augsburger Firma fast 7000 Zubehörteile sichergestellt, die nachgemacht waren. Nun wurde der 59-jährige Geschäftsführer verurteilt.

Von Klaus Utzni

Ein kleiner Goldbarren zum halben Preis, eine Rolex-Uhr supergünstig, Laufschuhe von Adidas, 70 Prozent herabgesetzt – im Internet ist so manches "Schnäppchen" zu machen. Doch wer derartig preisgünstige Markenartikel auf diversen Verkaufsplattformen ordert, macht fast immer ein schlechtes Geschäft. Das "Schnäppchen" macht meist der Verkäufer. Denn: Was im Original ziemlich teuer ist, im Internet aber billig angeboten wird, stammt häufig aus China und ist fast immer eine Fälschung. Wer nachgemachte Produkte anbietet und damit handelt, macht sich strafbar – wie der 59-jährige Geschäftsführer einer kleinen Augsburger Handelsfirma, in der fast 7000 gefälschte Zubehörteile wie USB-Kabel der Marke Apple sichergestellt wurden. Er stand wegen Kennzeichenverletzung und Verletzung eines Geschmackmusters (abgekupfertes Design) vor Amtsrichter Dominik Wagner.

