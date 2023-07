Augsburg

Augsburger Klimacamp: Drei Jahre Protest – und kein Ende in Sicht?

Plus Die Aktivisten aus dem Lager neben dem Augsburger Rathaus polarisieren seit Jahren. Es gibt Stimmen, die von der Stadt eine erneute Überprüfung der Dauer-Demo fordern.

Es begann vor drei Jahren mit einer Demonstration gegen das Kohlegesetz der Bundesregierung. 60 bis 70 Menschen aus dem Umfeld der Fridays-for-Future-Bewegung, die damals zu ihren Freitagsdemos noch Tausende von Schülern mobilisierte, standen vor dem Augsburger Rathaus, einige blieben über Nacht. Damit nahm am 1. Juli 2020 das Klimacamp seinen Anfang – es ist das dienstälteste Protestcamp in Deutschland zum Thema Klimaschutz. Nach drei Jahren polarisiert die Versammlung Bürger und Stadtgesellschaft nach wie vor. Manche finden es gut, andere lehnen Aktionen (für die Aktivisten teils gerichtlich verurteilt wurden), Erscheinungsbild oder Inhalte ab. Ans Aufhören denken die Klimacamper nicht, auch wenn der Aktivenkreis zwischenzeitlich kleiner geworden ist und seit etwa einem Jahr auch immer wieder Jugendliche aus der Punker-Szene im Camp zugange sind.

Klimacamp: Augsburger Aktivisten werfen der Stadt Versäumnisse beim Klimaschutz vor

Dass sie weitermachen, begründen die Camper mit den langsamen Fortschritten beim Klimaschutz durch die Stadt. In der Tat läuft die Stadt Gefahr, ihr selbst gestecktes Ziel zu verfehlen. 2021 setzte sich der Stadtrat das Ziel, dass Augsburg von nun an bis in alle Zukunft nur noch 9,7 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 ausstoßen möge – das sogenannte Restbudget. Diese Menge entspräche dem, was die Augsburger Bevölkerung gemäß ihrem Anteil an der Weltbevölkerung noch ausstoßen darf, wenn sie ihren Anteil leisten möchte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Faktisch werden die 9,7 Millionen Tonnen nicht mehr einzuhalten sein. Augsburg hat jährlich einen Ausstoß von etwa zwei Millionen Tonnen CO2 , was bedeutet, dass die Restmenge zum heutigen Tag schon auf die Hälfte zusammengeschmolzen sein dürfte. Eine aktualisierte Bilanz möchte die Stadt zum Ende des Jahres vorlegen.

