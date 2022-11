Augsburger Krankenhäuser erhalten Millionenbeträge für Digitalisierung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek besucht Augsburg – und hat dabei auch Geld im Gepäck. Wozu Krankenhäuser die Summe verwenden sollen.

Um die Digitalisierung voranzutreiben, bekommen Augsburger Krankenhäuser Geld aus dem Krankenhauszukunftsfonds (KHZF). Die entsprechenden Bescheide hatte Bayerns Gesundheitsminister am Montag bei einem Besuch in Augsburg im Gepäck. Demnach erhält etwa die KJF Klinik Josefinum rund 950.000 Euro, die Stadtklinik im Diako knapp 1,3 Millionen Euro. "Es ist wichtig, die Krankenhauslandschaft mit verbesserten digitalen Prozessen und vermehrter Digitalisierung fit für die Zukunft zu machen", erklärte Holetschek. "Das Geld, das wir gemeinsam mit dem Bund über den Krankenhauszukunftsfonds in die Maßnahmen investieren, ist gut angelegt."

Augsburger Kliniken Diako und Josefinum erhalten Geld für Digitalisierung

Holetschek nahm am Montag an der Einweihungsfeier des dritten Bautrakts am Josefinum teil und besuchte auch das Diako. "Die Menschlichkeit und das christliche Profil spürt man in diesem Haus", sagte Holetschek während seines Besuchs im Diako. Die Klinik mit kurzen Wegen und passgenauer Versorgung leiste einen großen Beitrag für das Gemeinwohl. (kmax)