Augsburg

11:22 Uhr

Augsburger Kriminalpolizei nimmt nach Wohnungsbrand Ermittlungen auf

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße hat die Kripo Augsburg Ermittlungen aufgenommen.

In einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße in Augsburg bricht am Montag ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brand, nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, brach das Feuer am vergangenen Montag gegen 11 Uhr aus. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden daraufhin geräumt, die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Wohnungsbrand in Gabelsbergerstraße: Kripo Augsburg ermittelt Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Brandursache herauszufinden. (kmax)

