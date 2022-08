Augsburger Polizei ermittelt wegen drei Unfallfluchten

Die Verursacher entfernten sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In einem Fall geht es um ein geparktes Auto am Augsburger Zoo.

Drei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Augsburger Polizei. Die Beschädigungen passierten in der Innenstadt, im Spickel und in Lechhausen.

Am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in der Argonstraße gegenüber Hausnummer 5. Der geschädigte Fahrzeughalter hatte an seinem schwarzen Toyota einen Schaden an der Frontschürze und im vorderen linken Bereich festgestellt. Der durch ein unbekanntes Fahrzeug verursachte Sachschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt.

Am Mittwoch im Zeitraum von 10 Uhr bis 13.30 Uhr parkte der rote Golf einer 36-Jährigen auf dem Parkplatz des Augsburger Zoos. Als die Frau zum Pkw zurückkam, konnte sie Kratzer am rechten hinteren Radkasten feststellen. Hinweise auf den Verursacher lagen nicht vor. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

In Lechhausen lässt sich der Zeitpunkt nicht konkret bestimmen. Im Zeitraum von 1. bis 11. August war der weiße Toyota einer 51-jährigen Augsburgerin in der Wallnerstraße Höhe Hausnummer 5 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Im Tatzeitraum wurde der Toyota an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden könnte beim Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden sein. Die Schadenshöhe wurde auf 1000 Euro geschätzt. (möh)