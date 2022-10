Augsburger Prachtbrunnen verschwinden unter ihrem "Winterkleid"

Die Stadt Augsburg schützt ihre Brunnen durch Abdeckungen - zuletzt kommen die Prachtbrunnen in der Innenstadt an die Reihe.

Die Monumentalbrunnen in der Maximilianstraße und am Rathausplatz kamen zuletzt an die Reihe. Arbeiter der Stadt Augsburg haben in den vergangenen Tagen 15 Brunnen im Stadtgebiet winterfest gemacht. Dazu wurden Abdeckungen an den Brunnen angebracht, um sie vor Witterungseinflüssen wie Frost zu schützen.

Augustus-, Herkules- und Merkurbrunnen sind Teil des Augsburger Wasser-Welterbes. Die wertvollen Originale der Brunnenfiguren werden inzwischen im Maximilianmuseum gezeigt, an den Brunnen selbst befinden sich Abgüsse. (AZ)