Augsburger Regisseur dreht mit Roy Bianco & Abbrunzati Boys virales Video

Was kostet Amore? Diese Frage stellt sich die Band Roy Bianco & die Abbrunzati Boys in einem neuen Werbespot. Regie führte der Augsburger Dennis Huszak.

Rotes Herzkonfetti zwischen Supermarktregalen, Herzluftballons und Italoschlager: Das sind die Zutaten für einen neuen Werbespot des Discounters Lidl. Ausgedacht hat sich den eine Augsburger Agentur, die bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hatte.

Amore am Tiefkühlregal: Warum die Band Roy Bianco & die Abbrunzati Boys in dem Werbespot von David Huszak auftritt

Anstatt auf der großen Bühne zu stehen, tanzen und singen im Video die Mitglieder der Augsburger Italo-Schlagerband Roy Bianco & die Abbrunzati Boys in einer Lidl-Filiale. Die Idee dazu hatte die Augsburger Agentur Any Agency um Regisseur David Huszak. Einige Bandmitglieder kennt Huszak persönlich. Für ihn war es jedoch das erste Mal, dass er ein Musikvideo drehte. Im Werbebereich seien diese im Moment besonders gefragt, erläutert der Regisseur.

Das scheinen die Nutzerinnen und Nutzer der Videoplattform YouTube ähnlich zu sehen. Bereits einen Tag nachdem der Werbespot veröffentlicht worden war, haben ihn sich bereits über 600.000 Menschen angesehen. Einen ähnlichen Erfolg hatte die Agentur zuletzt mit ihrem Werbespot "Der Cringe" im vergangenen Jahr. Darin nehmen die Macher klassische Weihnachtswerbespots auf die Schippe. Gefilmt wurde er an verschiedenen Orten in Augsburg.

Lidl-Werbespot in Augsburg wurde an einem Tag gedreht

Auch das aktuelle Video wurde in Augsburg gedreht - und zwar in einer Lidl-Filiale im Stadtteil Haunstetten. Wie Huszak erzählt, musste er dadurch keine weiteren Drehorte suchen, was seine Arbeit erleichterte. Allerdings gab es ein anderes Hindernis. "Der Zeitdruck war auf jeden Fall eine Herausforderung", sagt der Regisseur. Denn für den Dreh hatte er nur einen Tag Zeit, jede Panne hätte damit den Ablauf durcheinanderbringen können. "Irgendwann hat zum Beispiel die Kehrmaschine nicht mehr richtig funktioniert", so Huszak. Die komplette Produktion hat von der ersten Idee bis zum fertigen Video etwa fünf Wochen gedauert.

Roy Bianco & die Abbrunzati Boys sind die Hauptdarsteller in einem neuen Werbespot für den Discounter Lidl. Foto: Florian Egon Kraus

Etwas mehr Routine in Sachen Musikvideos haben Roy Bianco & die Abbrunzati Boys. Trotzdem war auch für sie der Dreh in einem Supermarkt etwas Ungewöhnliches. "Es war spannend, den Raum neu zu interpretieren", sagt Sänger Roy Bianco. Im Alltag sei ein Supermarkt nur ein Ort für die täglichen Geschäfte, so der Sänger. Für den Werbespot änderte die Band auch den Text ihres Liedes "Quanto Costa" ab.

Lesen Sie dazu auch