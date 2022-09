Augsburger Seelsorge-Projekt für Muslime ist eine Erfolgsgeschichte

Das Augsburger Projekt Musa bildete schon 180 Ehrenamtliche aus, die unter anderem Trauerarbeit leisten und Gefängnisse besuchen. Ganz Bayern zeigt Interesse.

Das Neugeborene im Augsburger Uniklinikum hatte keine Überlebenschancen. Im Krankenzimmer mit den Maschinen, den weiß gekleideten Pflegern und Schwestern eröffnete die Ärztin den Angehörigen, das Beatmungsgerät müsse abgestellt werden. Die Seelsorgerin Mümine Göker begleitete die syrische Familie. Eine extreme Situation, sagt sie heute. Die Ärztin hätte besser zunächst nur den Vater oder den anwesenden Onkel informiert, um der Familie die Möglichkeit zu geben, die Todesnachricht von dieser vertrauten Person zu erfahren. „Niemand dort konnte den Menschen das Gefühl geben, dass sie in dieser traurigen Situation aufgefangen werden.“ Damals habe sie erstmals wirklich gespürt, wie wichtig sie als Brückenbauerin in dieser Situation war, so die 45-Jährige.

Göker ist eine von 88 Frauen und zehn Männern aus Augsburg, die sich bei der Muslimischen Seelsorge Augsburg (Musa), einem Teilprojekt des gemeinnützigen Instituts für transkulturelle Verständigung (ITV), ausbilden ließen. 2015 war das. Auch die rituelle Waschung nach Eintritt des Todes übernimmt sie, wenn eine Klientin verstorben ist. „Im Islam gibt es kein ausdrückliches Seelsorgekonzept. Aber diese Art, Menschen in Krisen und im Sterben beizustehen, ist sowohl menschlich als auch zutiefst islamisch“, erklärt sie. Auch die muslimische Tradition kennt Rituale für die letzten Stunden. Angehörige oder Anwesende lesen Koransuren, die sich mit der Seele beschäftigen. Der Kopf des Sterbenden wird in Richtung Mekka ausgerichtet. Gemeinsam spricht man das muslimische Glaubensbekenntnis, es sollten die letzten Worte des Sterbenden vor dem Tod sein. „So bereitet sich die Seele auf Gott vor“, so Göker.

Augsburger Projekt Musa: Auch Nicht-Muslime zeigen Interesse an den Angeboten

Eine professionelle Seelsorge als Auftrag ist bei muslimischen Funktionsträgern – anders als im Christentum - nicht vorgesehen. Dennoch haben sich seit 2010 bundesweit muslimische Initiativen gegründet, die die Einrichtung solcher Hilfen auch für Muslime vorantreiben. Das ITV im Textilviertel ist Träger des Musa-Projekts. Die Psychologin Nurdan Kaya und ihr Partner, Veit Brach, gründeten das Institut 2008, vier Jahre später brachten sie mit Mitgliedern des türkischen Sorgetelefons Musa auf den Weg. Heute stoßen die Seelsorger auf breite Akzeptanz. Mit den muslimischen Gemeinden bestehe eine gute Zusammenarbeit, erklärt Aise Bati. Die 52-Jährige koordiniert Termine und Beteiligte zusammen mit Mümine Göker. Sogar Nicht-Muslime mit Einwanderungsgeschichte zeigten Interesse. „Musa ist ein Angebot für Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis. Unabhängig von ihrer Religions- und Glaubenszugehörigkeit werden sie in Krisensituationen seelsorgerisch begleitet“, erklärt Veit Brach. „Es geht um die Verständigung in der Muttersprache, um Akzeptanz, um Kenntnis der kulturspezifischen Eigenarten und um ein grundlegendes religiöses Verständnis.“

Aise Bati (links) und Mümine Göker engagieren sich mit dem Projekt Musa für die seelsorgerische Betreuung von Muslimen. Foto: Peter Fastl

Jetzt wird Musa zehn - und ist groß geworden. Die Stadt gehörte von Anfang an zu den Unterstützern. Etwa 30.000 Euro jährlich fließen aus dem Stadthaushalt. Das Sozialministerium stieg 2016 mit etwa 170.000 Euro im Jahr für die Ausweitung des Projekts auf ganz Bayern ein. 2017 erklärte auch das Justizministerium seine Kooperationsbereitschaft für die Genehmigung der Gefangenenseelsorge. Inzwischen hat Musa bayernweit 180 Ehrenamtliche. Laut Sozialministerium waren diese bisher 3900-mal in Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten, bei der Notfallseelsorge, bei Flüchtlingen und in Hospizen im Einsatz.

Sie begleitet Gefangene auf einem Teil ihres Weges

Aise Bati ist sowohl Musa- als auch Gefängnisseelsorgerin. Wenn gerade kein Corona ist, besucht sie inhaftierte Männer und Frauen, die sich in den Justizvollzugsanstalten in Gablingen oder Aichach für einen Gesprächstermin anmelden. „Ich begleite sie einen Teil ihres Weges, ohne Vorurteile. Wenn sie von ihren Straftaten erzählen, kann das die Wahrheit sein oder auch nicht. Das ist egal. Wichtig ist, dass sie jemanden zum Sprechen haben“, erklärt die 52-Jährige. Elf Musa-Ehrenamtliche sind in den Gefängnissen in Gablingen, Landsberg, Aichach, Nürnberg und Würzburg unterwegs. Die städtische Integrationsreferentin Martina Wild (Grüne) ist überzeugt von der Pionierarbeit. Auf Anfrage erklärte sie: „Ich finde es wichtig, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gibt, in Krisenzeiten Hilfe zu erhalten. Dank Musa haben wir dies in Augsburg für Menschen aus muslimischen Kulturkreisen etabliert.“

Am Montag, 19. September, 18 Uhr, findet anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ein Empfang im Goldenen Saal des Rathauses statt.