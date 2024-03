Augsburger Stadtwerke bekommen neuen Chef

Rainer Nauerz aus Kaiserslautern übernimmt nach mehrmonatiger Personalsuche den Chefsessel bei den Stadtwerken. Er leitet das Unternehmen künftig alleine.

Die inzwischen mehr als ein halbes Jahr dauernde Hängepartie bei den Stadtwerken ohne dauerhaften Geschäftsführer wird demnächst ein Ende haben: Rainer Nauerz, 54, wird zum 1. Mai neuer Chef bei dem kommunalen Versorgungs- und Verkehrsunternehmen. Nauerz ist seit 2021 im Vorstand der Stadtwerke-Aktiengesellschaft in Kaiserslautern und gleichzeitig einer von zwei Geschäftsführern dort. Laut einer am Donnerstagabend verbreiteten Pressemitteilung der Stadtwerke sagte Nauerz, er freue sich darauf, die Stadtwerke "so weiterzuentwickeln, dass wir den Anforderungen an eine moderne, ökologische, nachhaltige und finanziell stabile kommunale Daseinsvorsorge gerecht werden".

Wie es zu dem langen Bewerbungsverfahren kam

Nauerz wird die Augsburger Stadtwerke künftig alleine leiten, nachdem es in der Vergangenheit eine Doppelspitze gegeben hatte. Der schwerpunktmäßig für den Verkehr zuständige Geschäftsführer Walter Casazza, 61, verließ die Stadtwerke Ende des Jahres, nachdem er bereits seit Längerem seinen Absprung angekündigt hatte. Alfred Müllner, 63, schwerpunktmäßig für das Energiegeschäft verantwortlich, wurde im Sommer überraschend der Stuhl vor die Tür gestellt. Das ursprüngliche Konzept hatte vorgesehen, dass Müllner und sein Nachfolger parallel arbeiten und Müllner dann die Geschäfte mit Ablauf seines Vertrags komplett übergibt. Ein Kandidat, den der Aufsichtsrat sich ausgeguckt hatte, wollte aber wohl nicht über mehrere Jahre Co-Geschäftsführer sein. Nachdem man sich dann innerhalb weniger Tage von Müllner getrennt hatte, um dem Neuen den Weg zu ebnen, sagte der potenzielle Nachfolger dann überraschend ab.

Die Stadtwerke-Zentrale am Hohen Weg: Das Chefbüro ist dort sei September nicht besetzt. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Dem Vernehmen nach handelte es sich dabei nicht um Nauerz, der in einer weiteren Bewerbungsrunde zum Favoriten wurde. Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Weber (CSU) sagte, man freue sich, mit Nauerz einen erfahrenen Energiemanager mit technischer und kaufmännischer Expertise und Erfahrung im Nahverkehr zu bekommen. Nauerz verantwortete in Kaiserslautern unter anderem die Bereiche Personal, Busverkehr, Netzinfrastruktur, Kraftwerk und erneuerbare Energien.

Die Verschlankung auf einen Geschäftsführer hatte Weber damit begründet, dass mit der absehbaren Fertigstellung des Bahnhofstunnels und dem Voranschreiten des Mammutprojekts "Mobilitätsdrehscheibe" weniger Aufgaben bei den Stadtwerken zu bewältigen seien. Das Unternehmen sei zu groß für eine Doppelspitze. Vorgesehen ist, die zweite Reihe in der Unternehmensführung zu verstärken. Demnach soll sich Nauerz wohl vor allem ums Energiegeschäft kümmern, für den Verkehr wird es einen Manager geben. Bis zu Nauerz' Antritt wird der Unternehmensberater Michael Hofmann als Interimsgeschäftsführer weiter die Stadtwerke leiten.

250-Millionen-Euro-Investition in die Fernwärme

Die Stadtwerke, das klang zuletzt immer wieder durch, werden sich künftig vor allem auf den Bereich Energie fokussieren, weil hier das Geld zu verdienen ist und gleichzeitig die Energiewende in Augsburg vorangebracht werden soll. Die Stadtwerke spielen mit dem Fernwärmeausbau, laut städtischer Planung, eine entscheidende Rolle. Bis 2028 sollen 250 Millionen Euro in den Ausbau der Fernwärme fließen. Gleichzeitig ist die finanzielle Lage bei den Stadtwerken, die zuletzt wie alle kommunalen Versorger von den Turbulenzen auf den Energiemärkten gebeutelt wurden, angespannt. Neue Verkehrsprojekte beim Straßenbahnausbau dürften (abgesehen vom westlichen Gleisanschluss des Bahnhofstunnels) kurzfristig nicht bezahlbar sein, abgesehen davon, dass bis zur Genehmigung einer Linie 5 auf ganzer Strecke ohnehin noch Jahre vergehen dürften.

