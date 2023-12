Augsburg

Augsburger tauschen noch immer hunderttausende D-Mark jährlich um

In Augsburg werden über die Bundesbank – rechts die hiesige Filiale – jedes Jahr hunderttausende D-Mark umgetauscht. Der Wert stieg in diesem Jahr, entgegen dem Trend.

Plus Mehr als 20 Jahre nach Einführung des Euro sind in Augsburg nach wie vor enorme Summen D-Mark im Umlauf. Warum Scheine und Münzen erst jetzt umgetauscht werden.

Etwa ein Sechstel der Augsburgerinnen und Augsburger ist unter 20 Jahre alt. Niemand aus dieser Altersgruppe hat hierzulande jemals in einer anderen Währung als Euro bezahlt, auch wenn manch einer noch vorgerechnet bekommt: "Weißt Du, früher, da waren das soundsoviel Mark." Oder so. Die alte Währung ist also weiterhin präsent – in den Köpfen, aber auch ganz greifbar als Münzen und Scheine. Offenbar liegen in Augsburg immer noch Millionensummen von D-Mark herum.

Von Januar bis Ende November dieses Jahres sind in Augsburg rund 733.000 D-Mark umgetauscht worden, wie die Bundesbank auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Dies entspricht einem Gegenwert von rund 375.000 Euro. Ein Großteil der rund 1600 entsprechenden Einreichungen entfalle auf Bar-Umtauschgeschäfte am Schalter der Augsburger Bundesbank-Filiale, manches komme auch über andere Banken. Von allen fünf Bundesbank-Filialen in Bayern hat Augsburg demnach die niedrigsten Werte – im Vergleich zur bundesweit umgetauschten Summe (53,5 Millionen) liegt der hiesige Anteil bei rund 1,4 Prozent.

