Augsburgs Radhändler verkaufen mehr E-Bikes als herkömmliche Räder

Der durch Corona ausgelöste Fahrradboom ist zwar abgeebbt. Augsburger Händler sind mit den Geschäften dennoch zufrieden und sehen in einem Modell die Zukunft.

E-Bikes sind nichts mehr nur für Senioren. Viele Menschen nutzen sie, um beispielsweise ohne zu große Anstrengung mit dem Rad in die Arbeit zu kommen. Andere, um Strecken zu meistern, die sonst kaum zu schaffen wären. Für Fahrradhändler in Augsburg sind sie ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts geworden. Bei manchen liegt der Anteil verkaufter E-Bikes sogar bei 80 Prozent.

Die "Radstation Augsburg" hat den Trend zum E-Bike bereits früh erkannt. Geschäftsführer Lukas Lis sagt: „Bereits 2018 und 2019 ist der Bedarf an E-Bikes, auf die wir spezialisiert sind, gestiegen. Die Corona-Pandemie hat dann für einen Höhepunkt bei der Nachfrage gesorgt.“ Ein weiterer Grund für die wachsende Beliebtheit seien Anreize, die für Käufer geschaffen werden. „Konzepte wie Firmenleasing sind sehr wichtig geworden. Sie machen den Kauf von E-Bikes attraktiver“, sagt Lis. Dadurch habe sein Unternehmen viele neue Kunden gewonnen. Die Bedeutung dieser Angebote wird deutlich, wenn man bedenkt, dass E-Bikes zwischen 2000 und 10.000 Euro kosten.

Augsburger Radhändler sehen E-Bikes als Zukunft ihres Geschäfts

Der größte Teil der Radläden ist zwar noch nicht auf die motorisierten Räder spezialisiert, erkennt aber ebenfalls eine Trend. Karl-Heinz Rauch betreibt mit seiner Frau das Geschäft „der Fahrrad-Laden Lechhausen“. Dort gibt es elektronische und herkömmliche Fahrräder. Auch ihm ist eine Veränderung beim Kaufverhalten der Kunden aufgefallen. „Das normale Fahrrad wird im Vergleich zum E-Bike kaum noch nachgefragt. Wir verkaufen mittlerweile bis zu 80 Prozent E-Bikes“, sagt er. Für ihn ist klar, dass die Zukunft des Radgeschäfts in diesem Modell liegt. Käuferinnen und Käufer argumentieren, mit einem E-Bike mehr Möglichkeiten zu haben, als mit einem herkömmlichen Rad. Es könnten längere Strecken zur Arbeit oder Wege mit steileren Anstiegen gemeistert werden. Seniorinnen und Senioren erzählen, die Motorunterstützung helfe ihnen, länger als Radfahrer aktiv zu bleiben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Auch Michael Eggert, Inhaber von „Zweirad Dreste“ verkauft deshalb mittlerweile mehr E-Bikes, als solche ohne Motor. Der Anteil ist zwar nicht so hoch wie im Laden von Rauch, liegt aber dennoch bei ungefähr 60 Prozent. Auch nach der Corona-Pandemie, als die Verkaufszahlen in den Geschäften zurückgingen, hätten sich die E-Bikes besser verkauft. "Die Nachfrage war besser als bei den üblichen Fahrrädern", so Eggert.

Fahrradboom ist nach Corona abgeebbt

Maximilian Gehl vom „Gehl Rad-Center“ verkauft noch genauso viele herkömmliche Räder wie E-Bikes. „Der Anteil hängt immer davon ab, was man selber anbietet. Bei uns sind das zur Hälfte E-Bikes", sagt er. Dennoch sei seit Längerem ein steigendes Interesse der Kunden zu erkennen. Das werde auch in Zukunft so sein, sagt er.

Lesen Sie dazu auch

Der ganz große Run auf die Fahrradläden ist seit Ende der strengen Corona-Maßnahmen allerdings vorbei. Die Händler sind dennoch mit ihren Geschäften zufrieden und hoffen nun auf besseres Wetter, was den Absatz noch einmal ankurbeln könnte. Wer ein Rad sucht, so die Händler, würde jetzt auch das passende für sich finden. Bei neuen Modellen gebe es allerdings weiterhin Lieferschwierigkeiten.