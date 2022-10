Augsburgs Stadtregierung erntet weiter Kritik zum Tempo der Schulsanierungen

Angesichts der Zustände an manchen Schulen solle sich die Stadt Augsburg nicht dafür loben, zusätzliches Geld für Sanierungen locker zu machen. OB Eva Weber kontert.

Die Sozialfraktion hat am Dienstag im Zuge der Finanzberatungen des Stadtrats ihre Kritik am Tempo der Schulsanierungen erneuert. Wie berichtet hat die Stadt in diesem Jahr nachträglich 20 Millionen Euro zusätzlich für diesen Bereich lockergemacht, zuletzt sorgten aber die Zustände am Rudolf-Diesel-Gymnasium (Turnhalle) und an der Albert-Einstein-Schule in Haunstetten für Unmut bei Elternschaft und Opposition. Auch wenn die Stadt nun in diesem Jahr 57 Millionen Euro in die Schulsanierungen steckt, gibt es für die beiden Schulen aktuell keine Perspektive für Verbesserungen.

Opposition: Schulcontainer sind keine echte Verbesserung

"Es ist gut und wichtig, dass wir das Geld ausgeben, aber es könnte mehr sein, wenn wir an anderer Stelle noch mal einen Schritt zurückgetreten wären", sagt Fraktionschef Florian Freund im Hinblick auf das Festhalten an den Plänen für die Theatersanierung und die gestiegenen Kosten. Er nehme mit Interesse zur Kenntnis, dass die Stadt diese Diskussion aus der Bürgerschaft inzwischen aufgreife. Finanzreferent Roland Barth hatte zuvor den etwa 36 Millionen Euro, die die Stadt aus eigenem Geld (ohne Fördermittel) in die Schulen steckt, etwa 4,6 Millionen fürs Theater in diesem Jahr gegenüber gestellt.

Freund hielt der Stadt vor, dass die Theaterfinanzierung über viele Jahre gestreckt sei und die jährlichen Vergleiche insofern ein geschöntes Bild ergäben. In der Summe sei die Theatersanierung in dieser Form zu aufwendig und teuer, wenn es gleichzeitig an Schulen solche Probleme gebe. Im Übrigen müsse man berücksichtigen, dass die bis zu neun Millionen Euro, die für Schulcontainer als Ausweichquartier bei Sanierungen geplant sind, keine echte Verbesserung seien. "Damit ist nichts gewonnen. Wir laufen den Entwicklungen weiter hinterher", so Freund.

Schulsanierungen in Augsburg: "Wir sind Jahrzehnte zu spät dran"

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) konterte. Man habe die Theaterfinanzierung in der Tat bis 2038 gestreckt, um die jährlichen Belastungen beherrschbar zu halten. "Wir müssen schauen, dass sich die Stadt ganzheitlich entwickelt", so Weber. Das bedeute, dass man Geld nicht nur für einen Sektor zur Verfügung stellen könne, sondern überall Mittel bereithalten müsse. Die Schulen hätten aber klar Priorität. Weber betonte, die Stadt habe in den vergangenen zehn Jahren so viel Geld in die Schulen gesteckt wie noch nie. "Wir sind damit Jahrzehnte zu spät dran. Sinnvoll wäre es gewesen, vor 30 Jahren anzufangen", so Weber. Sie wolle aber keiner Vorgängerregierung einen Vorwurf machen. "Wir hatten zu jeder Zeit Diskussionen, wofür die Stadt kein Geld hat. Jetzt schieben wir aber eine Bugwelle vor uns her", so Weber. Was die Container-Investition betrifft, hielt Weber Freund entgegen, dass diese Voraussetzung für größere Sanierungen seien. "Wir können ja nicht einfach eine Schule zumachen, während sie saniert oder vielleicht auch neu gebaut wird."

Aufgrund von Schäden in der Dachkonstruktion ist massiv Wasser in die Schulturnhalle am Rudolf-Diesel-Gymnasium eingetreten. Dort wachsen jetzt Pilze. Foto: RDG

Trotz der Kontroversen wurde der Nachtragshaushalt, mit dem die Stadt im laufenden Jahr ihre Finanzplanung feinjustiert, einstimmig beschlossen. Fraktionsübergreifend wurde Barths Kurs, angesichts der Unsicherheiten durch Corona und Energiepreisentwicklung Rücklagen in Höhe von insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro zur Seite zu legen, begrüßt. Das sehe weniger spektakulär als ein Neubauprojekt aus, so Franziska Wörz (Grüne). "Aber wenn dieses Geld nicht da wäre, könnte es schwierig werden."

