Ausflug in Zoo oder Botanischen Garten: Das erwartet Besucher rund um Ostern

Die Stadt Augsburg rechnet mit einem großen Besucherandrang. Sie rät dazu, das Auto stehenzulassen und auf den ÖPNV auszuweichen. Auch ein Shuttle-Bus fährt.

Sonne satt und warme Temperaturen von rund 20 Grad. Für das lange Osterwochenende wird aktuell frühlingshaftes Wetter vorhergesagt. Rund um beliebte Orte wie den Kuhsee oder die Wertach ist deshalb mit einem großen Andrang zu rechnen. Auch Zoo und Botanischer Garten werden voraussichtlich stark besucht sein. " Ostern ist mit unser stärkster Besuchertag im gesamten Jahr", sagt Barbara Hilbich vom Zoo auf Anfrage. Zudem durften am Mittwoch das erste Mal die Löwenbrüder Dunay und Altai auf das Außengehege. Sie waren vor zwei Wochen aus dem Zoo in Lissabon eingetroffen. Das Löwenhaus bleibt zwar noch auf unbestimmte Zeit geschlossen, Gäste können die Tiere aber auf dem Außengehege beobachten. Die Stadt empfiehlt Besuchern von Zoo und Botanischem Garten, auf das Auto zu verzichten und auf das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Zoo Augsburg: Das ist an den Osterfeiertagen geboten

Über das Osterwochenende hat der Zoo jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Diese Aktionen sind geboten:

Von Karfreitag bis Ostermontag können Kinder im Tropenhaus "Osterhasenhausen" entdecken. Dort sind Küken und Kaninchen zu bestaunen.

bis können Kinder im Tropenhaus "Osterhasenhausen" entdecken. Dort sind Küken und Kaninchen zu bestaunen. Von Karsamstag bis Ostermontag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr gibt es im Tropenhaus außerdem ein Infomobil mit allen rund um das Thema Ei.

zwischen 12 Uhr und 16 Uhr gibt es im Tropenhaus außerdem ein Infomobil mit allen rund um das Thema Ei. An Karsamstag und Ostersonntag findet zwischen 11 Uhr und 16 Uhr das Kinderschminken im Elefantenhaus statt.

findet zwischen 11 Uhr und 16 Uhr das Kinderschminken im Elefantenhaus statt. An Ostersonntag und Ostermontag verteilt der Osterhase im gesamten Zoo bunte Ostereier an Groß und Klein.

Im Botanischen Garten blühen die Tulpenblüten, Narzissen und Hyazinthen

Auch im Botanischen Garten rechnet man mit einem großen Besucherandrang bei sonnigem Wetter. Über das Osterwochenende ist die Grünanlage zwischen 9 Uhr und 18 Uhr geöffnet, an Ostermontag bis 19 Uhr. Aktuell steht das Thema "Familienzeit – Treffen der Aronstabgewächse" voran. Zudem blühten bereits die Hyazinthen und Narzissen. Über die Osterfeiertage rechne man auch mit den Tulpenblüten, heißt es vom Botanischen Garten.

Die Löwenbrüder Dunay (vorne) und Altai durften am Mittwoch das erste Mal aufs Außengehege im Augsburger Zoo. Foto: Annette Zoepf

Wegen des großen Andrangs rät die Stadt Besucherinnen und Besuchern von der Anfahrt mit dem Auto ab. Stattdessen empfiehlt sie, mit dem Fahrrad zu kommen oder die Buslinie 32 direkt zum Eingang beziehungsweise die Tramlinie 2 bis zur Haltestelle Berufsschule zu nehmen. Darüber hinaus steht am Aldi-Parkplatz in der Hofrat-Röhrer-Straße ein kostenloser Shuttle-Service zur Verfügung.

Sollten Zoogäste mit dem Auto anreisen, empfiehlt sich laut Stadt ein Blick auf das Parkleitsystem, das auf die aktuelle Lage hinweisen werde. Zudem befindet sich an der Ecke Hofrat-Röhrer-Straße/Inverness-Allee aktuell eine Baustelle. Hier gilt daher eine Einbahnstraße mit Umleitung über die Inverness-Allee, Dr. Grandel-Straße, Friedberger Straße und Siebentischstraße. Am Karsamstag, Ostersonntag und -montag gibt es am Spickelbad, an der Berufsschule in der Haunstetter Straße und am Hochschulcampus am Brunnenlech kostenfreie Ausweichparkplätze.

Lesen Sie dazu auch